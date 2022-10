Stiri pe aceeasi tema

Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, prezent in aceste zile la Berlin, la Congresul Socialistilor Europeni, i-a multumit cancelarului Olaf Scholz pentru mesajul de sprijin privind intrarea Romaniei in Schengen.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, va participa in perioada 13-15 octombrie, la Berlin, la Congresul Socialistilor Europeni (PES Congress), in cadrul caruia social-democratii europeni vor vota o rezolutie pentru sustinerea ferma a aderarii Romaniei la spatiul Schengen. Potrivit PSD, rezolutia transmite…

- O echipa de experți ai Comisiei Europene viziteaza țara noastra Foto: Arhiva. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - O echipa de experți ai Comisiei Europene viziteaza în aceste zile țara noastra, pentru a verifica modul în care România este pregatita sa adere la Spatiul…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca „refuza sa creada ca Romania nu va intra in spațiul Schengen”, referindu-se și la rolul jucat de Romania in tranzitul cerealelor din Ucraina. „Romania indeplinește de mult timp toate condițiile tehnice de aderare, iar conduita țarii noastre in gestionarea…

Europarlamentarul PMP Eugen Tomac a condamnat și el miercuri, intr-o dezbatere din Parlamentul European, ținerea Romaniei in afara spațiului Schengen.

- Europarlamentarul roman Rareș Bogdan a declarat in Parlamentul European, la dezbaterea dedicata aderarii Romaniei și Bulgariei la Schengen, ca blocarea accesului țarii noastre este o nedreptate pentru un popor "profund european".

Presedintele PSD Olt, Marius Oprescu, alaturi de alti social-democrati din conducerea organizatiei judetene de partid, au inceput marti, la Slatina, campania de sustinere a intrarii Romaniei in spatiul Schengen.

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, și-a anunțat susținerea pentru aderarea Romaniei, Bulgariei și Croației la spațiul Schengen, relateaza Reuters. Șeful guvernului german a spus ca cele trei țari indeplinesc toate criteriile tehnice pentru aderare și ca va „lucra pentru a le vedea ca membre cu drepturi…