- Rusia a denuntat vineri o ”ingerinta” a Kievului in afacerile sale interne, dupa ce autoritatile ucrainene au decis sa le interzica alegatorilor rusi accesul in consulate ale tarii lor pentru a vota duminica in alegerile prezidentiale ruse, scrie AFP. Aceasta decizie ”nu poate provoca nimic altceva…

- Presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, a facut apel la statele din G7 sa condamne si sa nu recunoasca alegerile prezidentiale ruse desfasurate de Moscova inclusiv pe teritoriul Crimeii aflate sub ocupatie - scrie agentia RBC , mentionand ca liderul ucrainean a facut acest apel in timpul unei intalniri…

- Presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, si-a anuntat - vineri, in cadrul festivitatilor cu ocazia decernarii premiului Taras Sevcenco - intentia de a semna un decret privind dezvoltarea unui program pe zece ani pentru inradacinarea si consolidarea statutului limbii ucrainene ca limba de stat, relateaza…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a semnat marti o lege care permite utilizarea fortei militare impotriva Rusiei. Liderul de la Kiev si-a pus semnatura pe legea privind reintegrarea regiunii Donbas. Seful statului ucrainena a subliniat ca documentul este unul cadru si cere o completare legislativa…

- Insarcinatul cu afaceri al Ucrainei la Moscova a fost convocat luni de Ministerul de Externe rus dupa o serie de incidente la Kiev, unde manifestanti nationalisti au aruncat cu pietre asupra unor cladiri in care se afla sedii ale unor societati ruse, relateaza AFP. Diplomatia rusa a anuntat intr-un…

- Presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, a acuzat Moscova ca incearca "sa distruga democratia" si a cerut ca steagul Rusiei sa fie interzis oriunde in lume. "Nici politicul, nici business-ul nu pot exista...

- Cel putin 1.000 de sustinatori ai fostului presedinte georgian Mihail Saakasvili au organizat noi proteste duminica, la Kiev, cerand demisia presedintelui ucrainean Petro Porosenko, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass.