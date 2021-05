Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi, luni, la Palatul Cotroceni, pe omologul sau polonez, Andrzej Duda, cu ocazia vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza in Romania. Vizita presedintelui polonez, la invitatia presedintelui Klaus Iohannis, are loc in contextul aniversarii a 100 de ani de la…

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi, luni, la Palatul Cotroceni, pe presedintele Poloniei, Andrzej Duda, cu ocazia vizitei oficiale pe care acesta o face in Romania. Vizita are loc in contextul aniversarii a 100 de ani de la incheierea Conventiei de Alianta Defensiva intre Romania si Republica Polona.…

- Revenirea la normalitate depinde de felul in care oamenii merg la vaccinare Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. Ridicarea totala a restricțiilor și revenirea la normalitate, inclusiv renunțarea la masca de protecție depind de felul în care oamenii merg la vaccinare anti…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut marți, la Palatul Cotroceni, o intrevedere cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Cei doi șefi de stat au vorbit despre relațiiile romano-moldovene și au stabilit ca Romania va continua sa ajute Repub

- Presedintele Klaus Iohannis participa, miercuri, la evenimentul cu tema "Schimbarile climatice, relatia om-natura si sanatatea publica", organizat, cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatatii, la Palatul Cotroceni, de Administratia Prezidentiala si de Biroul pentru Romania

- Presedintele Klaus Iohannis participa, miercuri, la evenimentul cu tema "Schimbarile climatice, relatia om-natura si sanatatea publica", organizat, cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatatii, la Palatul Cotroceni, de Administratia Prezidentiala si de Biroul pentru Romania al Organizatiei Mondiale a Sanatatii…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, miercuri, la evenimentul cu tema "Schimbarile climatice, relatia om-natura si sanatatea publica", organizat, cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatatii, la Palatul Cotroceni, de Administratia Prezidentiala si de Biroul pentru Romania al Organizatiei Mondiale a…

- Președintele Klaus Iohannis a afirmat marți ca „peste 40% dintre cladirile în care funcționeaza școli sunt amplasate în zone cu risc seismic ridicat”, catalogând acest fapt drept un „adevar trist”. Acesta a adaugat ca „este foarte important ca…