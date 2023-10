Stiri pe aceeasi tema

- Actualele violente dintre Hamas si Israel „lucreaza” in favoarea Rusiei, distragand atentia internationala de la agresiunea Moscovei in Ucraina si poate duce la noi presiuni migratorii asupra Europei, a apreciat duminica presedintele polonez Andrzej Duda.

- Actuala violenta dintre Hamas si Israel „lucreaza” in favoarea Rusiei, in timp ce distrage atentia internationala de la agresiunea Moscovei in Ucraina si poate duce la noi presiuni migratorii asupra Europei, a considerat duminica presedintele polonez Andrzej Duda, citat de Reuters.

- Actuala violenta dintre Hamas si Israel "lucreaza" in favoarea Rusiei, in timp ce distrage atentia internationala de la agresiunea Moscovei in Ucraina si poate duce la noi presiuni migratorii asupra Europei, a considerat duminica presedintele polonez Andrzej Duda, citat

- Autoritațile ruse au testat miercuri, 4 octombrie, sistemele de avertizare publica de urgența in intreaga țara, unele emisiuni de televiziune și radio fiind intrerupte pentru difuzarea de mesaje in care populația a fost indemnata sa ramana calma, relateaza Reuters.Testul, efectuat pentru prima data…

- Suntem in ziua 538 a razboiului pe scara larga declanșat de Rusia in Ucraina. Rusia a lansat marti un atac aerian pe scara larga asupra regiunii Liov din vestul Ucrainei si a regiunii Volin din nord-vest, lovind mai multe cladiri, ranind oameni si fortand evacuari, au declarat oficiali ucraineni, citati…

- Un raport al serviciilor american de informatii, desecretizat joi, arata ca China ajuta Rusia sa ocoleasca sanctiunile occidentale si probabil furnizeaza Moscovei tehnologie militara sau cu dubla utilizare, militara si civila, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Evaluarea Biroului Directorului pentru…

- Joi, 20 iulie, Ucraina a avertizat ca incepand de vineri, 21 iulie, va considera orice nava din Marea Neagra care se indreapta spre porturile rusesti sau teritoriile ucrainene ocupate de Rusia ca potentiali transportatori de incarcaturi militare, acest anunt intervenind la o zi dupa o decizie similara…

- Rusia a amenintat ca va renunta la acordul privind cerealele din Marea Neagra, deoarece nu au fost indeplinite mai multe cereri de expediere a propriilor cereale si ingrasaminte in strainatate. Ultima nava care efectueaza un transport in cadrul acordului pentru Marea Neagra este incarcata in prezent…