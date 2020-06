Stiri pe aceeasi tema

- Andrzej Duda, presedintele Poloniei, a comparat "ideologia" LGBT cu indoctrinarea comunista, in timpul unui discurs de campanie sustinut sambata. Drepturile persoanelor LGBT au devenit un subiect intens dezbatut inaintea scrutinului prezidential de pe 28 iunie, intr-o tara extrem de catolica, relateaza…

- “Generatia parintilor mei a luptat 40 de ani pentru eliminarea ideologiei comuniste din scoli, ca sa nu fie invatati copiii cu forta. Pentru ca tinerii, copiii, soldatii si organizatiile de tineret sa nu poat fi indoctrinati. Ei nu au luptat pentru ca o noua ideologie, chiar mai distructiva, sa...

- Presedintele polonez Andrzej Duda l-a numit vineri pe judecatorul Aleksander Stepkowski de la Curtea Suprema ca noul sef interimar al celei mai inalte instante din tara in urma demisiei precedentului presedinte interimar, Kamil Zaradkiewicz, relateaza AFP.Zaradkiewicz a fost numit presedinte…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a recitat o compozitie proprie pe ritmuri de rap in beneficiul personalului medical care lupta impotriva pandemiei de coronavirus, potrivit unui filmulet publicat luni seara, relateaza AFP.

- Lucrarile de construire vor incepe „cat de curand” pe coasta poloneza si cea daneza a Marii Baltice, a anuntat presedintele Poloniei. Baltic Pipe este un proiect in valoare de 1,5 miliarde de euro. Andrzej Duda a precizat ca operatorul national al retelei de transport al gazelor naturale din Polonia…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, s-a exprimat in favoarea organizarii viitoarelor alegeri prezidentiale numai prin vot prin corespondenta, in contextul in care fortele politice din tara nu cad de acord daca sa mearga mai departe cu acest scrutin pe fondul pandemiei de coronavirus, relateaza joi…