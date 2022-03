Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a declarat ca folosirea de arme chimice de catre Rusia in Ucraina ar insemna o „schimbare de paradigma si ca NATO si SUA vor trebui atunci sa se gandeasca la cel mai potrivit raspuns, informeaza Reuters.

- Președintele polonez Andrzej Duda a spus, in cadrul unui interviu BBC, ca in cazul in care Rusia va folosi arme de distruge in masa in acest razboi cu Ucraina, atunci țarile NATO vor trebui „sa se gandeasca serios la ce sa faca”, noteaza CNN.„Cu siguranța, Alianța Nord-Atlantica (NATO) va trebui sa…

- Utilizarea armelor chimice de catre Rusia in Ucraina ar putea determina NATO sa iși reconsidere decizia de a nu interveni militar in conflict, a declarat președintele polonez. In cadrul unui interviu pentru BBC, Andrzej Duda a fost intrebat daca nu crede ca președintele Putin s-ar putea pregati sa foloseasca…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, afirma ca folosirea de arme chimice de catre Rusia in Ucraina ar insemna o schimbare de paradigma si ca NATO va trebui atunci sa se gandeasca la cel mai potrivit raspuns, relateaza Reuters.

- Utilizarea armelor chimice de catre Rusia in Ucraina ar putea determina NATO sa iși reconsidere decizia de a nu interveni militar in conflict, a declarat președintele polonez, Andrzej Duda. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, l-a acuzat marti pe presedintele rus Vladimir Putin ca a incalcat pacea in Europa si a cerut Rusiei sa inceteze imediat razboiul din Ucraina, transmit Reuters si AFP. Stoltenberg a vizitat impreuna cu presedintele polonez Andrzej Duda baza aeriana de la…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat joi ruperea relatiilor diplomatice cu Rusia, dupa agresiunea militara impotriva teritoriului ucrainean ordonata in zorii zilei de seful statului rus, Vladimir Putin, transmite Reuters. Zelenski a anuntat totodata ca „dusmanul a suferit pierderi severe”…

- „O mare parte din Ucraina a fost creata de Rusia. A fost facuta din parti date de Lenin din Rusia. Dupa, inainte si dupa al Doilea Razboi Mondial, Stalin a dat Ucrainei parti din Romania, Polonia si Ungaria”, a spus Vladimir Putin, liderul de la Kremlin, intr-o interventie televizata facuta inainte…