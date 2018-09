Stiri pe aceeasi tema

- Alocuțiunea lui Klaus Iohannis in cadrul sesiunii plenare „The Three Seas Initiative in a Challenging International Context” Alocuțiunea Președintelui Romaniei, domnul Klaus Iohannis, susținuta in cadrul sesiunii plenare „The Three Seas Initiative in a Challenging International Context”: „Doamna si…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, noua șefi de stat, doi președinți de Parlamente naționale, un prim-ministru și un ministru de Externe participa la București la ‘Summitul celor Trei Mari’, gazduit de Romania. Participanții la Forumul de Afaceri au semnat o declarație comuna privind…

- Corina Cretu, comisar european pentru dezvoltare regionala, a transmis luni, la primul Forum de afaceri al Initiativei celor 3 Mari de la Bucuresti, un mesaj din partea presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, care si-a aratat speranta fata de mentinerea legaturii

- Scrisoarea transmisa de Președintele Statelor Unite, Donald Trump, participanților la Summitul și Forumul de Afaceri ale Inițiativei celor Trei Mari (București, 17-18 septembrie a.c.): "Le transmit salutari participantilor la Forumul de Afaceri al Initiativei celor Trei Mari 2018. Anul trecut am avut…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a transmis un mesaj omologului sau român, Klaus Iohannis, cu ocazia desfasurarii la Bucuresti a Summit-ului "Initiativa celor Trei Mari".Trump spune ca SUA ramâne un partener în extinderea infrastructurii energetice, de…

- Pledand pentru „progresul in sprijinirea diversificarii energetice prin construcția de infrastructura pentru gazoducte” Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a transmis Președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, in calitate de gazda a Summitului „Inițiativa celor Trei Mari”, un mesaj…

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a transmis Președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, in calitate de gazda a Summitului „Inițiativa celor Trei Mari”, un mesaj adresat participanților la Summitul de la București.Va prezentam in continuare textul mesajului: „Le transmit…

- Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, va susține marți un discurs la summitul Inițiativei celor Trei Mari, eveniment la care vor mai participa noua președinți de stat, doi șefi de parlamente, un prim-ministru, un ministru de Externe, dar și Secretarul Energiei din SUA, Rick Perry.”Președintele…