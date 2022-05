Stiri pe aceeasi tema

- Unitatile ruse de aparare aeriana au doborat un avion de transport militar care transporta arme occidentale langa Odesa, informeaza agenția rusa Tass, citata de The Guardian. „Langa Odesa, fortele ruse de aparare antiaeriana au doborat un avion de transport militar ucrainean, care livra un transport…

- Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR) a anunțat, sambata, ca 4.441.663 de refugiati ucraineni au fugit din tara de cand Rusia a invadat Ucraina, pe 24 februarie, relateaza The Guardian. Aceasta cifra este cu 59.347 mai mare decat in ziua precedenta. Aproximativ 90% dintre refugiatii…

- Ministrul austriac de Externe a anunțat, joi dimineața, ca Austria va expulza trei diplomați ruși de la ambasada din Viena și unul de la consulatul din Salzburg, transmite The Guardian. Reuters a scris ca un purtator de cuvant al ministerului de Externe a declarat ca oficialii ruși s-au comportat intr-un…

- Aproximativ 925 de civili au fost ucisi si 1.496 au fost raniti in Ucraina de cand tara a fost invadata de Rusia, a anuntat Biroul ONU pentru drepturile omului (OHCHR), citat de The Guardian. Printre cei decedati se numara 11 fete, 25 de baieti si inca 39 copii despre care nu se stie daca erau […] The…

- Vicepresedinta americana, Kamala Harris, urmeaza sa discute despre spinoasa problema a livrarii Ucrainei a unor avioane poloneze de tip MiG-29 de catre Polonia, in cadrul unei vizite in aceasta tara, saptamana aceasta, potrivit unor oficiali de rang inalt din cadrul administratiei, relateaza CNN. Vizita…

- Ministrul de externe din China, Wang Yi, a discutat la telefon, pentru a doua oara de cand a inceput razboiul in Ucraina, cu secretarul de stat american Antony Blinken si i-a transmis ca Beijingul se va opune oricarei actiuni care adauga „gaz pe foc”, relateaza The Guardian. Potrivit presei americane,…

- Mikhail Watford, in varsta de 66 de ani, un ucrainean care traia in apropiere de Londra, a fost gasit mort in casa sa, in condiții suspecte, conform poliției din Surrey, citata de The Guardian. Watford a fost gasit la o adresa de langa Virginia Water, intre Slough și Woking, in vestul Londrei, conform…

- Statele Unite i-au propus lui Volodimir Zelenski sa il evacueze din Kiev, insa președintele Ucrainei a refuzat oferta și a decis sa ramana in capitala țarii, chiar daca este in pericol, informeaza The Guardian, citand Washington Post. Zelenski s-a angajat sa ramana in Ucraina, in ciuda faptului ca este…