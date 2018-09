Stiri pe aceeasi tema

- Un semnal groaznic inaintea luptei pentru un nou buget al Uniunii. Jean-Yves Le Drian, ministrul francez al afacerilor externe, a declarat ca Franța nu vrea sa finanțeze Europa populiștilor, potrivit Gazeta Wiborcza, citata de Rador.

- Președintele polonez, Andrzej Duda, a declarat ca Rusia reprezinta o amenințare militara pentru Polonia și pentru alte țari din regiune, acest lucru fiind evidențiat de acțiunile autoritaților de la Moscova - transmite Polskie Radio, citat de Rador.

- Trump lauda Polonia, critica Germania și Occidentul - a fost mai mult sau mai puțin mesajul in partea mediilor de dreapta dupa recentul summit NATO din Bruxelles, scrie Rzeczpospolita , citat de Rador. Peste cateva zile, Trump se intoarce din Europa la Washington, iar Polonia ramane mai departe intre…

- Presedintele polonez Andrzej Duda a comemorat duminica in vestul Ucrainei masacrele comise de ucraineni impotriva polonezilor la Volinia, in timp ce omologul sau ucrainean Petro Porosenko s-a deplasat in Polonia pentru a saluta memoria ucrainenilor ucisi drept represalii in timpul celui de-Al Doilea…

- Șeful statului polonez Andrzej Duda a confirmat ca presedintele Curtii Supreme, Malgorzata Gersdorf, se va retrage din functie pe 4 iulie, conform legislatiei introduse de partidul de guvernamant Lege si Justitie (PiS), a anuntat marti un consilier al presedintelui Duda, relateaza Reuters, informeaza…

- Șefa Curtii Supreme poloneze, Malgorzata Gersdorf, a reafirmat, marti, ca va refuza decizia de pensionare pe care presedintele Andrzej Duda urma sa o anunte, relateaza AFP, informeaza news.ro.Conflictul intre majoritatea judecatorilor Curtii Supreme si puterea politica isi atinge punctul culminant…

- Joi, 28 iunie 2018, cu ocazia celei de-a treia parți a Sesiunii ordinare a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (Strasbourg, 25-29 iunie 2018), senatorul Viorel Badea, membru al Delegației Parlamentului Romaniei la APCE, a fost desemnat raportor din partea Comisiei pentru afaceri sociale, sanatate…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a promulgat miercuri amendamentele la controversata lege a Holocaustului, modificari ce elimina pedeapsa cu inchisoarea pentru persoanele care ar sugera ca statul polonez a fost...