- Ministrul chinez de externe, Wang Yi, a pledat joi, la Oslo, pentru incheierea rapida a unui acord de liber schimb intre tara sa si Norvegia, dar a avertizat in legatura cu o eventuala acordare a Premiului Nobel pentru Pace opozantilor Beijingului, transmite AFP. In 2010, atribuirea prestigiosului…

- Andrzej Duda, președintele Poloniei proaspat reales, a devenit sursa de amuzament pe Youtube dupa ce niște farsori ruși au publicat o convorbire telefonica in care președintele polonez este pacalit ca vorbește cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, scrie POLITICO.

- Andrzej Duda, aliat al partidului nationalist Lege si Justitie (PiS) aflat la guvernare, a castigat 45,73% din sufragii, conform rezultatelor obtinute din numararea voturilor in 82,2% din numarul total de sectii.Primarul liberal al Varsoviei, Rafal Trzaskowski, care a candidat din partea celei mai mari…

- Intrebarea aparține cotidianului german “Bild”, care publica in ediția online de vineri rezultatele studiului realizat in stațiunea montana Ischgl din Austria, locul din care noul coronavirus s-ar fi raspandit peste tot in Europa. Concluziile cercetarilor efectuate de oamenii de știința de la Universitatea…

- In raionul Briceni, sunt localitati afectate, chiar si gospodarii inundate in urma ploilor puternice din ultima perioada. In unele localitati s-a decis evacuarea populatiei. Despre aceasta a anuntat, la sedinta Guvernului, premierul Ion Chicu, care a solicitat masuri pentru a proteja oamenii si patrimoniul…