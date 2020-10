Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele polonez Andrzej Duda a fost testat pozitiv la noul coronavirus dar se simte bine, a anuntat ministrul pentru administratia prezidentiala Blazej Spychalski sambata, pe Twitter, relateaza Reuters. „Presedintele a fost testat ieri (vineri – n.r.) pentru noul coronavirus. Rezultatul s-a dovedit…

- Cehia a revizuit condițiile de intrare in țara in funcție de statele de proveniența și include Romania pe lista roșie, care inseamna risc inalt de infectare cu coronavirus. Noua prevedere intra in vigoare luni, la miezul nopții, potrivit MAE. Conform informațiilor comunicate de autoritațile cehe, persoanele…