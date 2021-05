Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis va gazdui, luni, impreuna cu omologul sau polonez, Andrzej Duda, Summitul Formatului Bucuresti (B9), a informat Administratia Prezidentiala. Potrivit sursei citate, evenimentul este organizat la initiativa presedintelui Iohannis si se va desfasura cu prezenta…

- Ședința pe tema PNRR, la Palatul Cotroceni Foto: presidency.ro. Planul National de Redesare si Rezilienta, prin care România ar urma sa acceseze 30 de miliarde de euro pentru dezvoltare, va fi analizat astazi la Palatul Cotroceni. Presedintele Klaus Iohannis i-a convocat la ora 16:00,…

- CHIȘINAU, 20 apr – Sputnik. Potrivit unui comunicat de presa facut public de Palatul Cotroceni, cei doi șefi de stat au analizat stadiul implementarii proiectelor convenite cu ocazia vizitei președintelui Romaniei la Chișinau, la data de 29 decembrie 2020. "Astfel, in 2021, Romania a donat Republicii…