- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a declarat ieri, la Varsovia, ca „probabil’’ racheta care a cazut marti pe teritoriul tarii sale si a ucis doi oameni „a fost lansata de Ucraina’’ si a adaugat ca ‚’nimic nu indica’’ faptul ca ar fi vorba despre un „atac intentionat impotriva Poloniei’’, a transmis…

- Americanii "nu au vazut nimic care sa contrazica" acest scenariu, avansat de Varsovia dar respins de Kiev, a estimat miercuri un purtator de cuvant al Consiliului pentru securitate nationala, Adrienne Watson."Avem deplina incredere in ancheta derulata de guvernul polonez asupra exploziei produse in…

- Ministerul polonez de Externe a anuntat ca „o racheta de fabricatie ruseasca” a ucis doua persoane, marti dupa-amiaza, in satul Przewodow din estul tarii, aproape de granita cu Ucraina, si ca urmare, ambasadorul rus la Varsovia a fost convocat pentru a da explicatii, relateaza „The Guardian”. NATO se…