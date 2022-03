Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a permis unor refugiati sa doarma in resedintele sale oficiale, in timp ce mii de oameni care fug de razboiul din Ucraina trec zilnic in Polonia, iar populatia se mobilizeaza pentru a i ajuta. La initiativa primei doamne a Poloniei, Agata Kornhauser Duda, in doua…

- Presedintele american Joe Biden a avut o convorbire telefonica vineri cu omologul sau polonez, Andrzej Duda, caruia i-a multumit pentru ospitalitatea aratata fata de cei aproape 700.000 de refugiati de razboi care au fugit din calea invaziei ruse din Ucra

- Avram Gal, președintele asociației New Life International, s-a implicat activ pentru acordarea sprijinului necesar persoanelor din Ucraina, refugiate din calea razboiului. Fie ca a fost vorba despre... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Invazia din Ucraina a provocat și o uriașa criza umanitara. Pana acum peste o jumatate de milion de ucraineni și-au parasit locuințele și s-au refugiat in state vecine, majoritatea in Romania, Ungaria și Polonia.

- Cel putin 50.000 de ucraineni si au parasit tara in ultimele 48 de ore, de la inceperea invaziei militare ruse, a afirmat vineri, 25 februarie, seful agentiei ONU pentru refugiati, care a contabilizat joi 100.000 de persoane stramutate in Ucraina, transmite AFP. 39; 39;Peste 50.000 de refugiati ucraineni…

- Criza din Ucraina este cea mai dificila situatie cu care NATO si Uniunea Europeana au trebuit sa se confrunte de la evenimentele din 1989, a declarat marti seara, la Berlin, presedintele polonez Andrzej Duda, transmite dpa. "Avem o concentrare fara precedent de trupe ruse de-a lungul granitei…

- Germania, Franța și Polonia sunt „unite” în scopul lor de a pastra pacea în Europa, a declarat cancelarul german Olaf Scholz, care i-a primit marți seara la Berlin pe președintele france Emmanuel Macron și cel polonez Andrzej Duda pentru a vorbi despre criza ucraineana, scrie…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a indemnat liderii europeni sa adopte o pozitie ferma si unita impotriva Rusiei, in contextul temerilor ca Moscova ar putea pregati o invazie a Ucrainei, transmite Reuters. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a incheiat vineri doua zile de discutii…