- Presedintele polonez Andrzej Duda a pledat joi in Consiliul de Securitate al ONU pentru desfasurarea unei forte a Castilor Albastre in Ucraina, "de-a lungul frontierei" cu Rusia si "in intregul est (ucrainean) aflat in mainile separatistilor" prorusi, informeaza vineri AFP, preia Agerpres."Sustinem…

- Presedintele rus Vladimir Putin a calificat atacul asupra Siriei lansat de SUA, Marea Britanie si Franta drept „o agresiune” si a cerut o intrunire a Consiliului de Securitate al ONU in timp ce liderul suprem al Iranului. Ayatollah Ali Khamenei, i-a numit criminali pe conducatorii celor trei tari, scrie…

- "Prioritatea este de a evita pericolul unui razboi", a afirmat joi ambasadorul rus la ONU, Vasili Nebenzia, la finalul unei reuniuni cu usile inchise a membrilor Consiliului de Securitate, consacrata Siriei, relateaza AFP. Intrebat daca acesta ar putea fi un razboi intre Statele Unite si Rusia, reprezentantul…

- Prioritatea este evitarea unui razboi, deoarece nu poate fi exclusa posibilitatea unui razboi intre Rusia si Statele Unite, a afirmat ambasadorul rus la ONU, Vasili Nebenzia, cerand Administratiei Donald Trump sa nu lanseze niciun atac asupra Siriei. Prioritatea este evitarea unui razboi,…

- Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a cerut miercuri membrilor permanenti ai Consiliului de Securitate sa evite scaparea de sub control a situatiei din Siria, informeaza AFP. "I-am contactat pe ambasadorii celor cinci membri permanenti (Statele Unite, Rusia, China,…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis, luni, cancelarului german Angela Merkel ca provocarile si speculatiile privind posibila utilizare a armelor chimice in Siria sunt "inadmisibile", a anuntat serviciul de presa al Kremlinului, relateaza site-ul agentiei Tass, scrie Mediafax.Putin…

- Consiliul Suprem de Securitate urmeaza sa se convoace in sedinta la inceputul saptamanii viitoare. Presedintele Igor Dodon comunica ca va fi modificata componenta Consiliului pentru a evita tentativele de blocare pe viitor a activitatii acestuia de catre unii membri. Seful statului nu a oferit detalii,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a discutat in Consiliul de Securitate al Federatiei Rusiei in legatura cu situatia din regiunea siriana Ghouta Orientala, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat luni de agentia de presa TASS, relateaza Reuters. Oficialul rus…