- Presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a cerut luni incetarea razboiului "irational" din Ucraina, indemnand ca viitoarele discutii de pace planificate in Orientul Mijlociu sa includa reprezentanti atat ai Ucrainei, cat si Rusiei, relateaza Reuters.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a aparat represiunea tot mai mare impotriva societatii civile si a vocilor critice din Rusia, estimand-o necesara ca parte a ofensivei Rusiei in Ucraina, informeaza France Presse.

- Președintele american, Joe Biden, i-a cerut directorului CIA, William J. Burns, sa devina membru al Cabinetului sau, intr-o mișcare simbolica, dar care reflecta rolul central pe care acesta l-a avut in politica externa a administrației SUA, precum și rolul sau cheie de mesager cate Rusia, relateaza…

- Presedintele american Joe Biden a decis ca este necesara o consolidare a rezervistilor in armata americana din Europa, in vederea unei consolidari a NATO pe continent. ”Consider ca este necesar sa crestem prezenta Fortelor Armate ale Statelor Unite in vederea unei bune desfasurari a Operatiunii Atlantic…

- Uniunea Europeana (UE) acorda mai mult sprijin unor tari din afara blocului comunitar, precum Turcia, pentru a le ajuta sa faca fata migratiei, decat propriilor membri, a afirmat vineri presedintele polonez Andrzej Duda, transmite Reuters . ”Nu inteleg de ce Comisia Europeana si institutiile europene…

- Polonia a fost una dintre țarile care au susținut Ucraina inca de la inceputul razboiului, facand apel constant catre Occident pentru a-i oferi cat mai multe echipamente militare și sisteme de aparare performante. Recent, președintele polonez, Andrzej Duda, a declarat intr-un interviu difuzat de televiziunile…

- Kievul este in discutii cu reprezentantii companiei britanice de armament BAE Systems pentru a deschide in Ucraina o fabrica pentru productia si reparatia unei game diverse de armament, de la tancuri la artilerie, a anuntat marti seara presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit news.ro.El…

- Președintele ucrainean ar fi planuit sa arunce in aer conducta prin care Rusia livreaza petrol in Ungaria, dar și sa invadeze satele rusești de la granița cu Ucraina. Asta arata documente secrete scurse de la Pentagon, citate de Washington Post.