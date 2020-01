Stiri pe aceeasi tema

- La 75 de ani de la eliberarea lagarului de concentrare de la Auschwitz, supravietuitori ai Holocaustului, tot mai putini, se reunesc luni in acest loc pentru a aduce un omagiu celor peste 1,1 milioane de victime, in principal evrei, pe fondul unor noi preocupari fata de o recrudescenta a antisemitismului,…

- Custodele Coroanei Romane, Margareta, a adresat joi o scrisoare presedintelui Statului Israel, Reuven Rivlin, cu prilejul marcarii a 75 de ani de la eliberarea lagarului nazist de la Auschwitz si a Zilei Internationale a Aducerii Aminte a Holocaustului, in care reaminteste contributia Familiei Regale…

- Fostul presedinte al Poloniei, Lech Walesa, unul dintre eroii miscarii anticomuniste din aceasta tara, i-a ripostat luni actualului presedinte Andrzej Duda dupa ce acesta a comparat efortul partidului de guvernamant pentru a reforma sistemul judiciar cu lupta impotriva comunismului, informeaza dpa.…

- Noi lupte au fost semnalate vineri in estul Ucrainei, afectand un efort de pace fragil convenit luna trecuta la o intalnire a liderilor Ucrainei, Rusiei, Germaniei si Frantei, relateaza DPA.Armata ucraineana a anuntat ca un soldat a fost ucis si altul ranit. Presedintele rus Vladimir Putin…

- Printul Charles va desfasura o vizita in Israel si in teritoriile palestiniene luna viitoare, in numele guvernului britanic, a anuntat miercuri familia regala, informeaza dpa. Printul Charles se va deplasa la Forumul Mondial al Holocaustului de la Ierusalim, la invitatia presedintelui…

- Peste 20 de sefi de stat sunt asteptati sa ia parte la un eveniment de comemorare a Holocaustului, cu prilejul implinirii a 75 de ani de la eliberarea lagarului de exterminare de la Auschwitz, a anuntat miercuri presedintele israelian Reuven Rivlin, transmite dpa. Presedintii Rusiei, Frantei, Germaniei,…

