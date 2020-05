Stiri pe aceeasi tema

- Doua bilete la petrecerea organizata de revista Vanity Fair dupa gala de decernare a premiilor Oscar din 2021 in Los Angeles vor fi scoase la licitatie in cadrul campaniei AllinChallenge, dedicata strangerii de fonduri pentru combaterea pandemiei de COVID-19, relateaza DPA, citat de

- Presedintele polonez Andrzej Duda, care candideaza pentru un al doilea mandat, a primit marti sustinerea sindicatului Solidaritatea, apropiat de conservatorii aflati la putere, cu care a semnat un "acord-program", informeaza AFP. Alegerile prezidentiale ar putea avea loc in Polonia duminica viitoare,…

- Milano, capitala Lombardiei, regiunea italiana cea mai afectata de coronavirus cu circa 14.000 de decese, a multumit personalului medical, aflat in prima linie in lupta impotriva epidemiei de COVID-19, comandand o fresca gigantica in onoarea acestuia, relateaza AFP. "Ideea era sa cream o fresca care…

- Clubul sarb Steaua Rosie Belgrad ofera abonamente gratuite la meciurile din sezonul viitor personalului medical care lupta impotriva coronavirusului, potrivit news.ro."Fotbalul va trebui sa mai astepte, dar noi vom face totul pentru a ajuta. De aceea, noi vom trimite formulare tuturor spitalelor…

- Pandemia de COVID-19 nu a diminuat capacitatile de aparare ale Aliantei Nord-Atlantice, au sustinut miercuri seara intr-o videoconferinta presedintele polonez, Andrzej Duda, si secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, transmite joi thenews.pl. ''Pandemia nu are niciun efect asupra capacitatilor…

- SJU a incheiat testarea personalului medical de la Secțiile de boli „Infecțioase” și A.T.I., aflat in prima linie a luptei. 41 de persoane testate, Zero infecții cu virusul Covid19. Spitalul Județean de Urgența (SJU) Bacau a finalizat testarea personalului medical de la Secțiile de boli „Infecțioase”…

- Șeful administrației județene a avut ieri o conferința telefonica cu Excelența Sa, Jiang Yu, ambasadorul Republicii Populare Chineze in Romania, subiectul principal fiind gasirea unor soluții și oportunitați comune de cooperare in lupta impotriva raspandirii noului coronavirus SARS-CoV-2. Președintele…