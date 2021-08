Stiri pe aceeasi tema

- „Am luat astazi o decizie referitoare la legea care in ultimele luni a fost subiectul unor dezbateri aprinse si vocale, acasa si in strainatate. Dupa o analiza profunda, am decis sa semnez amendamentul”, a anunțat, sambata, Andrzej Duda.Inainte de cel de-al doilea razboi mondial, Polonia gazduia una…

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken i-a cerut luni presedintelui tunisian Kais Saied sa ''respecte principiile democratice'' dupa demiterea premierului si suspendarea activitatilor parlamentare, relateaza AFP preluat de agerpres. In cadrul unei convorbiri telefonice, seful diplomatiei americane…

- In vigoare din 2014, autorizatia transfrontaliera ce permite acordarea ajutorului umanitar sirienilor fara aprobarea Damascului se refera la un singur punct de trecere, cel de la Bab al-Hawa (nord-vest), prin Turcia, care deserveste regiunea rebela din Idleb, unde traiesc aproximativ trei milioane de…

- Plata unei amenzi ca alternativa la pedeapsa inchisorii pentru infracțiunea de evaziune fiscala ar urma sa fie eliminata și reintrodusa pedepsirea faptei chiar și in condițiile achitarii prejudiciului. Va fi prevazuta, in schimb, reducerea limitelor de pedeapsa la jumatate in cazul achitarii prejudiciului…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat marti ca Washingtonul lucreaza cu Germania pentru a incerca "sa atenueze" orice efecte ale finalizarii gazoductului rusesc Nord Stream 2, relateaza Reuters. El a afirmat, de asemenea, in fata Comisiei pentru credite (Appropriations Committee)…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a dat asigurari marti ca SUA nu sunt un ''obstacol in calea diplomatiei'' ONU in dosarul israeliano-palestinian, fara a promite, totusi, ca vor sustine o declaratie a Consiliului de Securitate care solicita ''incetarea violentelor'', relateaza France Presse.…