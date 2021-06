Stiri pe aceeasi tema

- Ministru al Sanatații în Guvernul Orban, Nelu Tataru și-a anunțat susținerea pentru Florin Cîțu pentru șefia PNL, susținând ca premierul „poate fi omul soluțiilor”. „Alegerile pe care le facem trebuie sa fie corecte si sa se îndrepte catre cei care stiu…

- Deputatul PNL Florin Roman afirma, într-o postare pe Facebook, ca este un lucru bun ca va exista competitie în interiorul partidului, "chiar daca cineva si-ar fi dorit sa fie candidat unic", pentru ca PNL are nevoie de un suflu nou în 2024 și ”pâna și retrograzii…

- Liberalii au discutat luni, în ședința Biroului Executiv, despre organizarea congresului pentru alegerea unei noi conduceri a partidului. Președintele PNL, Ludovic Orban, le-a propus liberalilor ca pe 15 septembrie sa fie data la care sa aiba loc alegerea conducerii, fapt care a creat proteste…

- Mai multi parlamentari si europarlamentari de la USR PLUS si-au exprimat pe Facebook sustinerea fata de Vlad Voiculescu, dupa ce premierul Florin Citu l-a revocat pe acesta din functia de ministru al Sanatatii. Deputatul Alin Apostol a apreciat ca premierul Florin Citu "a cedat presiunii Mafiei din…