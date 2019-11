Stiri pe aceeasi tema

- Cateva zeci de cadre medicale s-au adunat și astazi in fața Spitalului Județean Timișoara pentru a protesta fața de decizia noului ministru al Sanatații de a-l schimba din funcția de director pe medicul Marius Craina cu liberalul Raul Patrașcu. Astfel, angajați din mai toate secțiile unitații medicale…

- Angajații prezenți in fața Spitalului Județean Timișoara cer ca Marius Craina sa nu fie schimbat din funcție. A fost lansata și petiție online pentru susținerea lui Marius Craina in funcția de manager al Spitalului Județean Timișoara. Marius Craina a fost schimbat printr-un Ordin al…

- Senatorul PNL de Timiș Alina Gorghiu a sarit in apararea lui Raul Patrașcu, liberalul venit de la PLUS care a fost numit noul manager al Spitalului Județean din Timișoara in locul pesedistului Marius Craina, dupa ce o parte din angajați au protestat, astazi, in fața spitalului acuzand ca schimbarea…

- Managerul Spitalului Județean Timișoara, Marius Craina, a fost schimbat din funcție. Totul s-a facut printr-un Ordin de Ministru, conform noului manager, liberalul Raul Patrașcu. Acesta spune ca a primit Ordinul și a și fost anunțat apoi de cineva din minister.

- Deputatul PSD Timiș Alfred Simonis, lider de grup al deputaților PSD, a explodat la adresa PNL, dupa ce ministrul Sanatații a decis sa il demita din funcție pe managerul Spitalului Județean Timișoara. Marius Craina a condus unitatea medicala vreme de cinci ani de zile, iar, astazi, angajații spitalului…

- Aproximativ o suta de angajati ai Spitalului Judetean Timisoara au protestat, joi, timp de aproximativ o ora pe treptele de la intrarea in institutie, dupa ce au aflat ca ministrul Sanatatii, Victor Costache, a decis inlocuirea din functia de manager a medicului Marius Craina cu Raul Patrascu, un tanar…

- Joi, de dimineața, in fața Spitalului Județean Timișoara are loc un protest, pentru susținerea managerului demis printr-un Ordin al ministrului Sanatații Victor Costache. Craina a fost demis miercuri și inlocuit in funcția de manager, pe care o ocupa de cinci ani, cu Raul Patrașcu. Angajați ai Spitalului…

- Angajați ai spitalului s-au adunat in fața unitații sanitare și cer ca Marius Craina sa ramana in funcția pe care o ocupa din anul 2014. Acesta a fost inlocuit o data cu schimbarea guvernului cu Raul Patrașcu (PNL), Craina fiind și un posibil candidat la Primaria Timișoara la alegerile de…