Stiri pe aceeasi tema

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a avertizat, astazi, Guvernul ca daca nu marește alocațiile copiilor, social-democrații vor depune moțiune de cenzura la 1 august, indiferent daca Romania va fi sau nu in stare de urgența.

- Ludovic Orban a anunțat, duminica, la Romania TV, ca Guvernul nu va dubla alocațiile copiilor de la 1 august, deși Parlamentul a votat in favoarea acestei masuri, informeaza Mediafax. "Nu ne permitem dublarea alocațiilor! E a doua dublare care e facuta dupa cea care a existat in martie, in dezbaterea…

- In declarația sa politica „De Ziua Internaționala impotriva Exploatarii prin Munca a Copiilor, 12 iunie, Guvernul PNL sa dea dovada, cel puțin acum in al 12-lea ceas, de respect fața de copiii romani și sa mareasca alocațiile”, deputatul bacauan... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ludovic Orban a oripilat opinia publica, vineri, cand a spus ca alocațiile copiilor reprezinta ”pomana”. La 24 de ore dupa declarațiile care au scandalizat o parte dintre romani, PSD a decis sa reacționeze. Social-democrații afirma ca premierul Ludovic Orban "isi bate joc si trateaza cu dispret peste…

- Premierul Ludovic Orban a facut o serie de declarații infioratoare despre copiii romanilor și despre alocațiile lor. Orban, președintele celui mai important partid din țara, a numit alocațiile copiilor drept pomeni. El a anunțat, vineri, ca analizeaza modul in care poate ataca la Curtea Constituționala…

- Presedintele PSD Brasov, senatorul Marius Dunca, sustine ca exista bani pentru dublarea alocatiilor pentru copii de la 1 iunie si le recomanda premierului si ministrului Finantelor sa ia sumele necesare de la capitolul bugetar "Bunuri si Servicii", unde au la dispozitie 51 de miliarde de lei pentru…

- Viorica Dancila, 56 de ani, a acuzat, luni, guvernul liberal condus de Ludovic Orban ca a blocat și a intarziat noua majorare a alocațiilor pentru copii.De Ziua Copilului, fostul premier al Romaniei a ieșit la atac, precizand, intr-o postare pe Facebook, ca actualul executiv ”nu da semne” ca ar vrea…

- "Este sarbatoarea copiilor, astazi, o zi pe care le-o dedicam in fiecare an cu multa bucurie si cu sentimentul ca ei sunt darul cel mai de pret nu doar pentru familiile lor, ci si pentru intreaga societate. Timpul pe care multi dintre romani l-au petrecut alaturi de copiii lor in ultimele saptamani,…