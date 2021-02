Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Sector 4, Pavel Popescu, a declarat, pentru AGERPRES, ca Madalina-Magdalena Stancu (PSD) si Robert-Cristian Florea (PNL) au fost alesi din nou viceprimari in sedinta Consiliului Local de vineri "printr-o procedura abuziva". Citește și: Contre dure in Coaliție. Liderii USR-PLUS…

- Consiliul Local al Sectorului 4 a decis, in aceasta dupa amiaza, sa acorde un sprijin financiar in suma de pana la 200.000 de lei, precum și suport logistic pentru realizarea de construcții modulare, in vederea reconstrucției cladirii școlii din localitatea vasluiana Poienești, distrusa intr-un…

- Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, se plange ca nu poate lua deciziile pe care si le doreste in mod rapid, din cauza legii. Referindu-se la problemele lasate in urma de PSD, Armand a mentionat si faptul ca e nevoie de voturi (in Consiliul Local, n.r.) pentru orice investitie. "N-au finantat, au…

- Parlamentarii si consilierii locali ai PSD din Capitala au protestat, vineri, in curtea sediului central al partidului, fata de decizia Consiliului Local al Sectorului 1 de a retrage finantarea pentru 4 spitale. "Protestam vehement inca o data si astazi pentru taierea finantarii a patru mari spitale…

- Organizatia PNL Sector 4 anunta ca a decis sa il excluda din partid pe consilierul local Robert Cristian-Florea, pe motiv ca a fost ales vineri viceprimar al Sectorului 4 cu sprijinul PSD. Intr-un comunicat transmis AGERPRES, liberalii sustin ca procedura de vot impusa de primarul Sectorului 4, Daniel…

- Intrunit astazi, 29.01.2021, in sedinta ordinara, Consiliul Local al Sectorului 4 a votat astazi, in unanimitate, avand in vedere numarul consilierilor prezenti in sala, cei doi viceprimari care vor face parte din echipa manageriala a primarului Daniel Baluta. Acestia sunt Madalina-Magdalena Stancu,…

- Madalina Stancu si Robert Florea au fost aleși viceprimari la Primaria Sector 4, cu 14 voturi, in cadrul sedintei Consiliului Local. Consilierii PNL si USR PLUS nu și-au exprimat votul. Din punct de vedere legal, ședința a indeplinit toate cerințele, avand cvorum. Vezi si: Raed Arafat…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a clasat dosarul in care fostul primar PNL al Sectorului 1, Andrei Chiliman, era acuzat ca ar fi primit comisioane in schimbul unor contracte privind reabilitarea termica a blocurilor. Vezi și: Analiza │ Romania este condusa de ardeleni: Președintele,…