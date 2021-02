Președintele PNL Sector 4, Pavel Popescu, a declarat, pentru Agerpres, ca Madalina-Magdalena Stancu (PSD) și Robert-Cristian Florea (PNL) au fost aleși din nou viceprimari in ședinta Consiliului Local de vineri „printr-o procedura abuziva”. „Domnul Baluta, in ciuda faptului ca a fost votat de cetatenii Sectorului 4, nu accepta pur si simplu realitatea unei majoritati USR PLUS PNL in Consiliul Local. In legea din Romania, administratia locala este condusa prin Consiliul Local, investit prin votul cetatenilor. Asta a fost timp de cateva luni in Sectorul 4. Domnul Baluta a incercat sa impinga voturile…