- ■ un barbat si o femeie au fost trimisi in judecata de procurorii DIICOT ■ acestia au fost prinsi cind ridicau de la o firma de curierat un pachet in care era cannabis si metadona ■ Procurorii DIICOT Neamt au finalizat urmarirea penala si au dispus trimiterea in judecata a doi tineri care au fost […]…

- ■ au fost declarati promovati 91 de candidati, la proba scrisa fiind prezente 140 de persoane ■ dintre cei inscrisi, opt s-au retras ■ doi profesori au fost notati cu 10 ■ Au fost publicate, in cursul zilei de 27 iulie, rezultatele initiale ale candidatilor care au participat la examenul national de…

- Un copil de trei ani si-a pierdut viata in urma unui accident rutier petrecut marti, 19 iulie, pe o strada din localitatea Raucesti. Conform informatiilor oferite de politisti, copilul, care ar fi ajuns la un moment dat pe carosabil, a fost lovit de un autoturism condus de un sofer de 46 de ani. “Astazi,…

- ■ la momentul jafului, in seif ar fi fost 40.000 de lei ■ cercetarile au fost facute de politistii din cele doua judete, fiind efectuate si perchezitii domiciliare ■ Doi tineri cu virste de 26 si 30 de ani, din Roman si Gidinti, au fost trimisi in judecata de procurorii Parchetului de pe linga Judecatoria…

- Silvicultorii, sprijiniti de pompierii nemteni, au reusit sa evite izbucnirea unui incendiu de proportii intr-o padure aflata pe raza Ocolului Silvic Borca. Conform informatiilor puse la dispozitie de silvicultorii nemteni, incendiul a izbucnit initial pe 24 iunie. S-a intervenit greu, dat fiind ca…

- ■ 20 de preoti nemteni au zacut in temnitele comuniste ■ ei au fost gratiati de comunisti dupa ani grei de puscarie ■ Preot dr. Florin Tuscanu, un pasionat cercetator al arhivelor, care a reusit sa publice sapte carti cu documente istorice, a consemnat in rubrica „Dreptul la neuitare“ de pe contul de…

- ■ „Am o stransa relatie de prietenie cu ei, sunt oameni tineri care impartasesc valorile de dreapta, cu un puternic profil liberal si care sunt interesati de dezvoltarea comunelor pe care le conduc. Sunt convins ca impreuna cu ei si cu colegii liberali, consolidam o puternica echipa, care construieste…

- ■ in week-end, jandarmii nemteni au aplicat 70 de sanctiuni contraventionale ■ cei in abatere au scos din buzunar 5.500 de lei ■ Nu mai putin de 70 de sanctiuni contraventionale au fost aplicate de jandarmii nemteni in ultimele 48 de ore, pentru abateri de la normele de convietuire sociala, nerespectarea…