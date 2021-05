Președintele PNL mesaj „liniștitor” pentru populație: România a fost ferită de astfel de atentate Presedintele PNL, Ludovic Orban, a spus, sambata, in contextul tragediei de la Arad, in care un om de afaceri a murit in conditii suspecte, ca Romania a fost ferita de atentate. „Romania a fost ferita, o lunga perioada de timp, de astfel de atentate. Avem institutii care vegheaza la apararea vietii si sigurantei cetatenilor romani si este, din punctul meu de vedere, o tara sigura. Romania are institutii profesioniste care vegheaza la apararea sigurantei. Nu se afla despre cate astfel posibile evenimente, atentate sau alte lucruri au fost prevenite, dar in mod evident Romania a fost ferita de astfel… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

