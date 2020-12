Presedintele PNL, Ludovic Orban, are marti o intalnire cu reprezentantii minoritatilor nationale reprezentate in Parlament.



Tot marti, presedintele PNL a avut o intalnire cu presedintele UDMR, Kelemen Hunor, si copresedintele USR PLUS, Dan Barna.



Negocierile dintre PNL, USR PLUS si UDMR ar urma sa se reia joi, cu cele trei echipe de negociere privind formula de guvern, programul de guvernare si Parlament.