Stiri pe aceeasi tema

- Astazi la ora 18:00 la sediul PNL Dambovița a avut loc o conferința de presa susținuta de președintele Marius Caravețeanu. Acesta și-a anunțat public renunțarea la funcția de conducere din cadrul partidului pe motive de ”scurcircuite in comunicare” cu colegii de partid, atat de la nivel național,…

- PNL Dambovița intra din nou in era interimatului. Saptamana a inceput cu o demisie șoc, președintele Marius Caravețeanu a demisionat din funcția de lider al liberalilor dambovițeni. La nici un an de la preluarea functiei de presedinte al PNL Dambovița, Marius Caravețeanu si-a anuntat demisia, in cadrul…

- Foto: Marius Caravețeanu, in urma cu un an, la Vila Florica. Pe vremea aceea se vedea un continuator al Bratienilor Post-ul Marius Caravețeanu a demisionat de la conducerea PNL Dambovița apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Senatorul PNL și președintele Comisiei economice, de industrie și servicii, Florin Cițu și senatorul PNL, Raducu Filipescu au fost oaspeții Organizației PNL Dambovița. Pe langa agenda legata de problemele politice , cei doi lideri libarali au și o intalnire cu oamenii de afaceri dambovițeni.…

- PSD Buzau va trimite la congresul de la Bucuresti una dintre cele mai numeroase delegatii din tara, respectiv 140 de persoane. Potrivit presedintelui PSD Buzau, deputatul Marcel Ciolacu, ei vor merge la Congresul Extraordinar de sambata viitoare pentru „a sustine actualul Guvern, programul…

- Presedintele PSD Dâmbovita, senatorul Adrian Tutuianu, a declarat, vineri, într-o conferinta de presa, ca nu s-a decis daca va candida la o functie de conducere la nivel central în PSD.

- Presedintele PSD Dambovita, senatorul Adrian Tutuianu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca nu s-a decis daca va candida la o functie de conducere la nivel central in PSD. ''Eu nu m-am decis. Astazi (vineri, n.r.) avem conferinta judeteana, vom avea o prima discutie cu colegii.…

- Directorul general al Postei Romane, Elena Petrascu, a demisionat joi din functie, fiind numita secretar general la Ministerul Transporturilor, au declarat, pentru News.ro, reprezentanti ai companiei.Mandatul Elenei Petrascu la conducerea Postei Romane urma sa expire in luna aprilie. Ea…