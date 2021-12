Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a avut o replica hotarata la adresa lui Florin Citu dupa ce liderul PNL s-a aratat nemultumit ca, in proiectul de buget, investitiile nu beneficiaza de 7% din PIB ci de numai 6,71%. Citu a cerut luni, la Parlament, ca „programul de guvernare sa fie respectat”. Ciuca a declarat…

- Liderul PNL, Florin Cițu, s-a declarat, luni, extrem de nemulțumit de forma actuala a bugetului pe anul viitor, aratand ca pragul de 7% din PIB pentru investiții, negociat cu PSD, nu este respectat și ca, in absența acestuia, pachetul social propus de social-democrați – creșterile de pensii și salarii…

- „Nu este un moft aceasta cifra de 7%, dar este nevoie de aceste investitii pentru a sustine cresterile de pensii si salarii. Am spus ca este nevoie de aproximativ 3 miliarde in plus pentru a ajunge la aceasta cifra de 7% din PIB, dar mi s-a spus ca bugetul este inchis. Asa cum a fost respectat pachetul…

- Președintele PNL, Florin Cițu, a spus luni, in Parlament, ca sunt dicuții in continuare pe bugetul pentru 20222 și ca partidul va lua o decizie cu privire la votul pe acesta. "Timpul ne preseaza. Pana la urma va dați seama ca e nevoie de un buget. Am facut compromisul de a fi la guvernare.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca pachetul social, “conditia impusa” de social-democrati pentru a intra la guvernare, va intra in vigoare la 1 ianuarie 2022. „Pachetul social, conditia impusa de PSD pentru a intra la guvernare, va intra in vigoare la 1 ianuarie 2022. Asa cum am promis,…

- Numele premierului pe care il va susține coaliția PSD – PNL va fi discutat abia dupa ce se va ajunge la un consens privind programul de guvernare, a precizat marți Florin Cițu inainte unei noi runde de negocieri la Parlament. El a respins insa informația aparute pe surse conform careia vrea un vot in…

- Social – democrații nu s-au decis inca daca vor sprijini sau nu guvernul minoritar PNL – UDMR, sub conducerea lui Nicolae Ciuca, prim –ministru desemnat. Intrebat daca PSD este dispus sa voteze un guvern minoritar, fara intrarea la guvernare, Marcel Ciolacu, președintele PSD, a spus ca situația este…

- Dacian Ciolos, presedintele USR PLUS, a declarat, marți, intr-o conferința de presa, dupa ce motiunea de cenzura impotriva guvernului Florin Cițu a fost adoptata , ca are varianta reinceperii discuțiilor cu PNL pentru formarea unui nou executiv sau pe cea a ramanerii in opoziție, informeaza News.ro…