Președintele PNL consideră că subvenția de la buget pentru partide ar trebui redusă Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, dupa ședința coaliției, ca subventia de la buget pentru partide ar trebui redusa, mai ales pentru ca nu mai sunt alegeri locale sau general pana in 2024. „N-am discutat acest subiect (in sedinta coalitiei – n.r.). Aceasta subventie trebuie redusa, din punctul meu de vedere. Nu mai avem pana in 2024 alegeri, ca atare, ea trebuie dimensionata in functie de cheltuielile normale si firesti ale unei formatiuni politice, cheltuieli care sunt pentru sedii, pentru personalul care deserveste partidul, eventual cheltuieli pentru asigurarea comunicarii publice… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

