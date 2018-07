Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PMP, Eugen Tomac, cere duminica, intr-o postare pe Facebook, demisia ministrului Culturii, George Ivașcu.„Majoritatea toxica PSD-ALDE a ingropat definitiv și irevocabil Centenarul. Guvernul Dancila are cu totul alte preocupari in anul care marcheaza 100 de ani de constituirea Romaniei…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a lansat, sambata, acuzații dure la adresa guvernului Dancila, despre care a spus ca este „cel mai slab pe care l-a avut Romania vreodata”. „Sa nu uitati un lucru important, anul viitor vin alegeri europarlamentare. Despre Europa se vorbeste foarte putin, insa se va vorbi…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat sambata, la deschiderea Congresului Organizatiei de Tineret a partidului unde va fi aleasa noua conducere si care are loc la Parlament, ca singura agenda a majoritatii "toxice" PSD-ALDE este "sa puna mana pe justitie".

- PNL, USR si PMP incearca azi sa rastoarne Guvernul Dancila, condus din umbra de liderul PSD Liviu Dragnea, condamnat in prima instanta la trei ani si jumatate de inchisoare cu executare. Insa sansele Opozitiei sunt infime, in conditiile in care majoritatea PSD-ALDE, ajutata de UDMR si de minoritatile…

- Dacian Cioloș participa la protestul din Piața Victoriei, duminica, 24 iunie. Fostul premier a anunțat ca va ieși in strada deoarece„riscam sa devenim țara lui Dragnea”. Cioloș susține ca „trebuie sa impiedicam adoptarea oricarei legislatii noi care afecteaza statul de drept si ordinea constitutionala”…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, la intalnirea cu pensionarii social-democrati, ca nu isi va da demisia din functie atata timp cat are sprijinul presedintelui PSD, Liviu Dragnea, si al coalitiei de guvernare.

- Președintele executiv al PMP, Eugen Tomac, solicita demisia Doinei Gradea din funcția de președinte director general al TVR, dupa inregistrarile publicate de Dragoș Patraru, in care aceasta jignește jurnaliștii televiziunii.”Scandal la TVR. O instituție publica, al carei singur și ultim scop…

- Calin Popescu Tariceanu l-a criticat pe Klaus Iohannis, dupa ce președintele i-a cerut public demisia premierului Viorica Dancila."Președintele nu cunoaște bine care sunt atributele instituționale ale președintelui. Vreau sa-i atrag atenția ca premierul nu are niciodata nevoie de mandat ca…