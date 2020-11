Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi ca ar trebui impusa o regula - sa nu aiba voie sa fie judecatori la Curtea Constitutionala persoanele care au fost intr-un partid politic. "Am auzit mult de reforma CCR. Sistemul de numire al judecatorilor la CCR e un sistem democratic. Si in Statele…

- Lucian Morar, candidat PMP Maramureș pentru Senat:”NU faceți regula din a pune lacat pe școli!” De luni, 9 noiembrie, toate școlile din țara urmeaza a fi inchise, iar elevii vor desfașura ore exclusiv online. Este o lovitura data actului de invațamant, cu efecte greu de cuantificat in timp. Sunt de…

- Constructorul a montat suprastructura metalica a podului care traverseaza raul Somes, pentru a face legatura cu orasul Ulmeni, dar si mai multe localitati situate la granita judetelor Maramures si Salaj, a declarat primarul din Ulmeni, Lucian Morar. ‘Este cea mai importanta zi (…) dar ziua istorica…

- „USR-PLUS anunța prin programul politic ca susține alegerea primarilor in doua tururi. Dacian Cioloș, propunerea de premier a USR-PLUS lider al alianței, a mai fost prim-ministru și in 2016, cand a refuzat fara drept de apel sa corecteze legea alegerilor locale. E adevarat, fusese votata in Parlament,…

- Programul PSD pentru sanatatea romanilor prevede inființarea unei rețele naționale de centre medicale comunitare pentru asigurarea accesului permanent, rapid, facil și neingradit al tuturor cetațenilor la asistența medicala primara.

- Se definitiveaza lista candidaților pentru alegerile parlamentare in partidele din județul Maramureș. Dupa validarea candidaților PNL Maramureș, urmeaza și lista candidaților propuși de PMP Maramureș. Sursele noastre ne-au specificat ca PMP Maramureș i-a ales pe Adrian Todoran (actual deputat) și Florin…

- Președintele interimar al PNL Timiș, Alin Nica, a recunoscut ca Alina Gorghiu, cea care deschide lista pentru Senat in județ, a fost impusa de la București la primul mandat care se incheie in curand. Insa, de data aceasta, Nica spune ca Alina Gorghiu iși merita locul pentru ca a ajutat mai mulți primari.…

- Directorul Institutului Matei Bals, Adrian Streinu Cercel, ar urma sa candideze la Senat pe lista PSD Bucuresti, a informat Mediafax. Surse social-democrate au confirmat informația pentru Libertatea.„Doctorul Adrian Streinu Cercel va fi pe locul doi al listei noastre pentru Senat, in Capitala”, au declarat…