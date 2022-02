Președintele PER, îndemn pentru români: 'Să urmărim cum vor vota partidele de laborator acest proiect' Președintele Partidului Ecologist Roman, Danuț Pop, ii indeamna pe romani sa urmareasca votul partidelor politice in proiectul privind posibila interceptare a serviciilor de comunicații. „Cum vor vota partidele de laborator interceptarea pe WhatsApp, Telegram și alte platforme? Se dezbate in Parlament un proiect de lege conform caruia conversațiile de pe WhatsApp, Telegram și alte platforme de genul vor putea fi interceptate. Adevarul este ca aceasta lege va rezolva toate problemele actuale ale romanilor: problema prețurilor la gaze și electricitate, preturile crescute la alimente,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

