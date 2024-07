Stiri pe aceeasi tema

- Un bancomant aflat in zona centrala a comunei Șiria a fost incendiat, azi noapte, in jurul orei 03:50/04:00. Pompierii aradeni au fost cei care s-au... The post Bancomat incendiat, azi noapte, la Șiria. Polițiștii incearca sa afle daca au fost furați bani | Video appeared first on Special Arad · ultimele…

- Pompierii au intervenit la fata locului cu o autospeciala pentru descarcerare si o ambulanta SMURD TIM cu personal medical."Cu ajutorul echipamentelor specifice din dotare, pompierii au extras din interiorul masinii un barbat in varsta de aproximativ 76 ani. Persoana a fost preluata de echipajul medical…

- Tanar din Dorohoi, reținut de polițiști dupa ce a batut un batran in plina strada Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dorohoi – Biroul de Investigații Criminale au emis ordonanța de reținere, pentru 24 de ore, pe numele unui tanar de 31 de ani, din aceeași localitate, cercetat sub aspectul comiterii…

- E noaptea Muzeelor inchise. Federația Naționala a Sindicatelor din Cultura și Mass-Media „CulturMedia” – CNS Cartel ALFA a anunțat ca va organiza astazi un protest ca urmare a tratamentului discriminatoriu la care sunt supuși angajații din domeniul cultural. Ziua nu este intamplator aleasa. Astazi e…

- Salariatii din aparatul de lucru al Guvernului au declansat luni, 13 mai, un protest spontan in fața Palatului Victoria, susținand ca sunt discriminati din punctul de vedere al salarizarii in raport cu alte categorii de angajati din administratia publica.„Angajatii din Aparatul de lucru al Guvernului…

- Pentru a doua noapte consecutiva, privitori din lumea intreaga au incercat sa surprinda momentele in care aurorele boreale au iluminat cerul sambata, provocate de o furtuna solara descrisa ca fiind "istorica" si care ar trebui sa continue si duminica, informeaza AFP.