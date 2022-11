Preşedintele Partidului Ecologist Român, Dănuţ Pop, este audiat la DNA - Percheziții la vilă Președintele Partidului Ecologist (PER), Danuț Pop, a ajuns miercuri dimineața in fața procurorilor DNA. El este audiat intr-un dosar in care ar fi suspectat de trafic de influența.Anchetatorii nu au oferit momentan mai multe detalii despre ancheta care il vizeaza pe liderul PER. Nici Danuț Pop nu a facut nicio declarație cu privire la citarea sa la DNA.Potrivit surselor, politicianul ar fi solicitat de la o persoana o suma de bani pentru a-și exercita influența asupra unui parlamentar, astfel incat acesta sa-i ofere postul de consilier. La vila liderului PER ar fi avut loc și percheziții miercuri… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

