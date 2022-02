Stiri pe aceeasi tema

Necajiți de razboi și greutați, mii de ucrainenii au venit in Republica Moldova in speranța de a gasi un refugiu, insa unii au decis sa faca bani pe seama razboiului.

Senatorul PSD Alfred Laurențiu Mihai anunța tabere de refugiați in nordul Romaniei și spera ca acest conflict sa se incheie cat mai curand.

Presedintele american, Joe Biden, a sustinut, marti seara, declaratii cu privire la ultimele evolutii ale crizei ucrainene, in care a anuntat sanctiuni impotriva Rusiei (lista sancțiunilor și conferința lui Biden pot fi vazute aici).

Danuț Pop, liderul Partidului Ecologist Roman, solicita inasprirea legislației privind arderile ilegale de deșeuri și marirea cuantumului amenzilor. Președintele Partidului Ecologist Roman trage un semnal de alarma asupra „incompetenței" lui Nicușor Dan de a reduce poluarea care ucide bucureștenii.

Romania va trimite ajutoare medicale gratuite Ucrainei, pe fondul conflictului din Donbas și a temerilor privind o posibila invazie rusa.

„Uncharted", regizat de Ruben Fleischer, cu actorul britanic Tom Holland in rol principal, a strans 44,1 milioane de dolari in weekendul de lansare in Statele Unite.

Danuț Pop, președintele Partidului Ecologist Roman, sancționeaza nesimțirea lui Clotilde Armand și a lui Dominic Fritz, care au tupeul sa susțina ca ei continua curațenia, deși au lasat doua UAT-uri emblematice ale Romaniei in paragina.

Președintele PER, Danuț Pop, acuza USR ca au ridicat consultanța la nivel de furt din banul public.