Preşedintele Partidului Democrat din Italia a fost diagnosticat cu Covid-19. Guvernul a trimis 20.000 de specialişti în spitale Intr-o inregistrare video publicata pe Facebook sambata, Zingaretti a spus: "A sosit. Am si eu coronavirus". El a reinnoit apeluri catre populatie de a nu intra in panica, adaugand ca se simte bine si ca se va izola in casa, nu la spital. Italia este cea mai afectata tara din Europa de epidemia de coronavirus, cu un total de 4.636 de cazuri inregistrate si 197 de decese pana vineri. Guvernul italian a decis sambata sa trimita 20.000 de specialisti in spitale pentru a infrunta epidemia de coronavirus care afecteaza peninsula. Cei 20.000 reprezinta: 5.000 de medici… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

