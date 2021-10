Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul ucrainean (Rada Suprema) l-a demis joi pe presedintele acestui for legislativ, Dmitro Razumkov, la initiativa partidului presedintelui Volodimir Zelenski, „Servitorul Poporului”. Razumkov a criticat legea „dezoligarhizarii” si sanctiunile contra opozantilor si mass-media favorabile Kremlinului…

- Parlamentul ucrainean (Rada Suprema) l-a demis joi pe presedintele acestui for legislativ, Dmitro Razumkov, la initiativa partidului presedintelui Volodimir Zelenski, ''Servitorul Poporului'', in urma criticilor formulate de Razumkov fata de legea ''dezoligarhizarii'' si sanctiunile contra opozantilor…

- Parlamentul ucrainean (Rada Suprema) l-a demis joi pe presedintele acestui for legislativ, Dmitro Razumkov, la initiativa partidului presedintelui Volodimir Zelenski, ''Servitorul Poporului'', in urma criticilor formulate de Razumkov fata de legea ''dezoligarhizarii'' si sanctiunile contra opozantilor…

- Miniștrii USR PLUS au ieșit intr-o conferința de presa cu marele anunț: Demisia in bloc. Iniția, miniștrii USR PLUS auramas in Guvern, in ciuda faptului ca au semnat moțiunea de cenzura impotriva Guvernului din care fac parte. ”Florin Cițu a dinamitat conștient acest Guvern”, a declarat Dan Barna, președintele…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ordonat miercuri asigurarea protectiei militantilor belarusi exilati in tara sa, dupa moartea suspecta a unui opozant gasit spanzurat la Kiev, pe fondul amplificarii represiunii politice in Belarus, relateaza AFP si Reuters. "Fiecare belarus care poate deveni…

- Presedintele tunisian Kais Saied a anuntat ca ingheata activitatile parlamentului si il demite din functie pe seful guvernului, Hichem Mechichi. Anuntul a fost urmarea manifestatiilor care au avut loc duminica in mai multe orase din tara, in contextul in care Tunisia se confrunta cu un varf al pandemiei…