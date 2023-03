Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Dumei de Stat, Viaceslav Volodin, a cerut interzicerea activitații Curții Penale Internaționale (CPI) in Rusia. Aceasta solicitare intervine la o saptamana de la anunțul CPI privind emiterea unor mandate de arestare impotriva lui Vladimir Putin și Mariei Lvova-Belova.

- Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Federației Ruse, a lansat un atac dur impotriva Curții Penale Internaționale, dupa ce pe numele lui Vladimir Putin a fost lansat un mandat de arestare. Rusia nu recunoaște jurisdcția CPI și se alatura…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat vineri seara o decizie „istorica” a Curtii Penale Internationale (CPI), care a anuntat ca a emis un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin pentru crime de razboi.„Astazi (vineri, 17 martie, n.r.) avem o decizie semnificativa a justitiei internationale.…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a sustinut marti un discurs in fata camerelor reunite ale parlamentului rus timp de aproape doua ore, la finalul caruia a anuntat ca Rusia isi suspenda participarea din tratatul New START pe care il au cu Statele Unite, singurul care mai era in vigoare in domeniul nuclear. …

- Președintele rus Vladimir Putin a inaintat Dumei de Stat (n. r.: Parlamentului rus) un proiect de lege privind incetarea tratatelor internaționale ale Consiliului Europei cu Rusia, informeaza agenția de presa Interfax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…