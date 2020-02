Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Adunarii Naționale din Kuweit, Marzouq Al-Ghanem, a aruncat la coșul de gunoi planul de pace al lui Donald Trump pentru soluționarea conflictului israelo-palestinian, în timpul unei întruniri de sâmbata a Parlamentului în Amman, relateaza Mediafax.Al-Ghanem…

- Tunisia si Indonezia au transmis marti membrilor Consiliului de Securitate al ONU un proiect de rezolutie care condamna anexarea de catre Israel a unor teritorii din Cisiordania, prevazuta in planul american de pace pentru Orientul Mijlociu, transmite Reuters. SUA isi vor exercita probabil dreptul de…

- Mii de persoane au manifestat vineri in capitala Iordaniei, Amman, unde traiesc numerosi palestinieni, impotriva planului presedintelui american Donald Trump de solutionare a conflictului israeliano-palestinian, transmite AFP. Arzand drapelul israelian si scandand ''moarte Israelului'',…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat vineri anumite tari arabe de comiterea unei ”tradari” prin faptul ca au ramas ”tacute” fata de planul american menit, potrivit presedintelui american Donald Trump, sa solutioneze conflictul israeliano-palestinian, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Tarile…

- Abu Dis, capitala Palestinei independente in viziunea lui Donald Trump, nu poate fi aceasta capitala in opinia palestinienilor Mohammed, Khaled sau Yara, sceptici cu totii fata de proiectul american de stabilire a capitalei unui viitor stat palestinian in acest cartier marginas al Ierusalimului,…

- Presedintele Autoritatii palestiniene, Mahmoud Abbas, a respins planul de pace pentru Orientul Mijlociu prezentat de presedintele american, Donald Trump, spunand ca va fi trimis la "cosul de gunoi al istoriei", relateaza DPA. "Pozitia noastra nu s-a schimbat", a spus Abbas la o reuniune…

- Presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a refuzat in cursul ultimelor luni invitatiile presedintelui american, Donald Trump, de a discuta despre planul de pace american pentru Orientul Mijlociu, au de...

- Premierul palestinian Mohammad Shtayyeh a indemnat luni comunitatea internationala sa boicoteze planul de pace american in Orientul Mijlociu, pe care palestinienii il considera prea proisraelian si pe care presedintele american Donald Trump urmeaza sa-l prezinte luni, la Washington, premierului israelian…