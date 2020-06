Stiri pe aceeasi tema

- De cand vloggerul AlexandruBalan a instigat la viol intr-una dintre postarile de pe YouTube, autoritațilesunt cu ochii pe internauți, dar in același timp ii indeamna și pe parinți safie atenți pe cine și cu filmari urmaresc copiii lor. Alex Ghiduș, un altvlogger cunoscut, ne-a dezvaluit cateva dintre…

- Doctor Adina Alberts trage un semnal de alarma și arata ca odata cu inmulțirea ploilor și incalzirea vremii vom avea din nou invazie de țanțari. Ea considera ca primarii ar fi putut profita de perioada starii de urgența sa faca o dezinsecție și o deratizare ca la carte, asta pentru ca nu ar mai fi…

- Organizația de Tineret PRO Romania trage un semnal de alarma cu privire la faptul ca Guvernul nu elaboreaza și nu implementeaza politici publice pentru tineri. Declarația coordonatorului organizației, Miroslav Stanici, vine in contextul in care astazi, 2 mai, sarbatorim „Ziua naționala a Tineretulu”.„Chiar…

- Molnar Geza este de parere ca masurile cu privire la purtarea maștilor de protecție sunt bine venite, însa este de parere ca redeschiderea localurilor în care se pot strânge mulți oameni trebuie amânata. „As lasa la ultimul loc mersul la restaurant si întâlnirile…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, face un apel catre Ministerul de Interne sa emita un docoument cu valoare de indrumare pentru polițiști, asta pentru ca, in acest momkent, oamenii legii aplica amenzi netemeinice și posibil ilegale.Citește și: Marcel Vela, vești uriașe pentru oamenii care…

- Dr. Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie, a declarat ca la finalul lunii aprilie in Romania ar putea fi pana la 14.000 de cazuri de coronavirus. "Nu am de unde sa stiu...

- Noua mari spitale europene au lansat un apel la ajutor din cauza unei penurii de medicamente pentru pacientii atinsi de covid-19 si isi indeamna guvernele la mai multa ”cooperare” in vederea ”garantarii aprovizionarii regulate” cu produse medicale, relateaza AFP.

- Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania trage un semnal de alarma cu privire la pacientii cronici din Suceava, in special a celor care au nevoie de tratament perfuzabil, pe care il faceau de obicei la spital sub supraveghere medicala. Acest lucru nu mai este posibil in acest…