- Liderul suprem al Iranului, Ayatollah Ali Khamenei a condus, vineri, principalele rugaciuni saptamanale din Teheran, pentru prima data in ultimii opt ani. Acesta i-a acuzat pe inamicii tarii pentru exploatarea dezastrului aviatic din 8 ianuarie in scop propagandistic, relateaza AFP.

- Franta, Germania si Marea Britanie, cele trei state europene co-semnatare ale acordului nuclear din 2015 cu Iranul, au declansat mecanismul de reglementare a diferendelor, prevazut in text, pentru a constrange Teheranul sa revina la respectarea angajamentelor asumate, au anuntat sefii celor trei diplomatii,…

- Franta, Marea Britanie si Germania au facut apel duminica impreuna la Iran sa revina la „respectarea deplina” a obligatiilor sale din acordul nuclear, pe care Teheranul a inceput sa il puna sub semnul intrebarii in contextul tensiunilor cu SUA.

- 'In primele minute ale zilei de joi, s-a procedat la injectia de gaz (de uraniu in centrifuge si la pornirea) producerii si colectarii de uraniu imbogatit (...) in instalatiile de la Fordo', afirma OIEA in comunicatul sau. Textul precizeaza ca 'toate aceste activitati au fost realizate sub…

- "Ceea ce a anuntat presedintele (iranian Hassan) Rouhani nu este acceptabil", a declarat Heiko Maas in timpul unei conferinte de presa la Berlin, cerandu-i Iranului "sa revina asupra tuturor masurilor pe care le-a luat incepand din iulie si sa-si respecte din nou pe deplin angajamentele". Presedintele…

- Grossi a fost ales marti la conducerea AIEA, dupa decesul directorului general al acesteia, Yukiya Amano, in iunie. AIEA este insarcinata inclusiv cu supravegherea activitatilor nucleare ale Iranului, supus celui mai strict regim de inspectie supervizat vreodata de Agentie. Republica…