Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a respins o oferta de dialog din partea Statelor Unite, calificand-o drept "o fatada pentru a-si acoperi inselaciunile si actele ostile", informeaza joi mass-media de stat de la Phenian, transmite AFP preluat de agerpres. "Dupa instalarea noii administratii americane,…

- Tribunalul Maramureș a desființat hotararea Judecatoriei Baia Mare, care decisese recent ca sa inlocuiasca masura arestului cu cea a controlului judiciar pentru șoferul care a provocat tragedia de la mall. Atunci doi tineri erau spulberați in stația de autobuz de un șofer teribilist care nu a mai putut…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a lansat vineri un apel ca si alte state arabe sa recunoasca Israelul, indemn venit la marcarea unui an de la acordurile de normalizare a relatiilor intre mai multe tari arabe si statul evreu, transmite AFP. 'Incurajam ca mai multe tari sa urmeze…

- Președintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi l-a primit luni pe Naftali Bennett, primul șef de guvern israelian care a vizitat Egiptul dupa mai bine de 10 ani, pe ordinea de zi fiind problema securitații și conflictul israeliano-palestinian, scrie AFP. Cea mai populata țara araba, dar și prima…

- Instanța a decis ca foștii șefi ai PNL Sacele, Andrei Marius Iluna Kadas și Popa Cristian, cercetați in Dosarul „Mita in spitalele Covid”, sa ramana in continuare sub control judiciar. Reamintim faptul ca inculpații de mai sus au fost arestați la finalul anului 2020 pentru pentru infracțiuni de corupție…

- Noul guvern israelian a decis duminica sa deduca peste 150 milioane de euro din impozitele colectate in numele Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP), echivalentul ajutorului palestinian celor care sunt considerati responsabili de atacuri si familiilor lor, relateaza France Presse. In finalul unei…

- Schneider Electric, lider in transformarea digitala a managementului și automatizarii energiei, a lansat UPS-ul Galaxy™ VL trifazat și urmeaza sa lanseze un nou UPS monofazat, APC™ Smart-UPS™ Ultra. Toate acestea sunt concepute pentru a avansa industria in indeplinirea obiectivelor de sustenabilitate,…