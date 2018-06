Stiri pe aceeasi tema

- Printul William al Marii Britanii se va intalni cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu si cu presedintele palestinian Mahmoud Abbas in timpul unei calatorii istorice in Orientul Mijlociu de luna aceasta, scrie Reuters, preluata de news.ro.William va fi, astfel, primul membru al familiei…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a parasit luni la amiaza spitalul din Ramallah, dupa opt zile de spitalizare care au reanimat speculatiile cu privire la viitorul si succesorul lui, informeaza AFP si Xinhua. Abbas, 83 de ani, a iesit din spital, unde a fost ingrijit pentru o pneumonie, potrivit…

- Presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, internat duminica trecuta din cauza unei infectii la plamani, va ramane deocamdata in spital, transmit Reuters si dpa. Liderul palestinian in varsta de 83 de ani ar fi urmat sa fie externat duminica din spitalul din Ramallah, Cisiordania, dar acest…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas se afla in continuare spitalizat luni, a declarat un purtator de cuvant al spitalului din Cisiordania unde liderul palestinian a fost internat in ajun, pentru complicatii in urma unei operatii la ureche, transmite AFP. Presedintele Abbas se simte bine, a afirmat…

- Presedintele Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP), Mahmoud Abbas, a fost spitalizat din nou duminica, suferind de o febra puternica, dupa ce fusese operat la ureche saptamana trecuta, a indicat un responsabil palestinian pentru France Presse. Acest responsabil nu a furnizat mai multe detalii despre…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas l-a rechemat pe reprezentantul sau in Statele Unite, a anuntat Ministerul de Externe din cadrul Autoritatii Palestiniene marti, la o zi dupa transferul de la Tel Aviv la Ierusalim al ambasadei americane in Israel, relateaza AFP, citata de news.ro.