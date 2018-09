Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a invitat mediatori, ministri ai Afacerilor Externe si diplomati din Consiliul de Securitate la o reuniune la New York saptamana viitoare pentru a discuta pacea in Orientul Mijlociu, a anuntat miercuri ambasadorul palestinian la ONU, citat de AFP.

Aceasta intalnire, a precizat Riyad Mansour, va avea loc pe 26 septembrie, in marja Adunarii Generale anuale a ONU, care va reuni, incepand de marti, aproximativ 140 de presedinti si sefi de guvern, informeaza Agerpres.



Mahmoud Abbas urmeaza sa rosteasca un discurs in acest cadru pe 27 septembrie,…