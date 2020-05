Stiri pe aceeasi tema

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, afirma ca prin declaratiile cu privire la Tinutul Secuiesc, seful statului, Klaus Iohannis, a transmis "un mesaj tipic PRM-ist si periculos" si trebuie sa-si ceara scuze. "Klaus Iohannis, isterizat si nervos, a avut o declaratie nedemna pentru un presedinte, cu un mesaj…

- Mai multi voluntari PNL care imparteau masti in comuna olteana Visina Noua sustin ca au fost intrerupti de primarul PSD al localitatii. Liderul organizatiei locale PNL a fost lovit de catre primar, alegandu-se cu buza sparta. La randul sau, si primarul a fost agresat de liderul PNL. Ambii…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a declarat stare de urgenta de 30 de zile, joi, dupa ce au fost raportate cazuri de coronavirus in orasul Betleem din Cisiordania, informeaza Reuters. Decretul a fost anuntat de premierul palestinian Mohammed Shtayyeh la cateva ore dupa ce oficialii au inchis Biserica…

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu susține ca membrii Comisiei Europene „spun stop modificarilor electorale facute de Guvernul PNL”. Ciolacu a facut referire la o scrisoare semnata de președintele CE, Ursula von der Leyen, trasnmisa Partidului Social Democrat. „O spune extrem de clar doamna Ursula…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a izbucnit dupa consultarile de la Cotronceni, cu președintele Klaus Iohannis. PSD nu a propus un premier, insa acuza ca președintele Romaniei vrea sa prelungeasca criza politica.Citește și: Comisia Naționala de Prognoza anunța DEZASTRU pentru economia Romaniei,…