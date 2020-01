Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu se va deplasa miercuri la Moscova pentru a-l informa pe presedintele rus Vladimir Putin asupra detaliilor planului de pace american pentru Orientul Mijlociu, a anuntat marti purtatorul sau de cuvant, informeaza AFP. Presedintele american Donald Trump,…

- Armata israeliana a comunicat marti ca si-a intarit prezenta in Valea Iordanului, zona strategica din Cisiordania ocupata, un anunt ce survine cu putin timp inaintea prezentarii planului de pace american pentru Orientul Mijlociu, transmite AFP. 'In urma unei evaluari a situatiei de…

- Miscarea islamista Hamas a confirmat participarea la o intalnire 'de urgenta' marti a conducerii palestiniene la Ramallah, in Cisiordania, convocata cu privire la planul de pace american pentru Orientul Mijlociu, transmite AFP. Planul de pace urmeaza sa fie prezentat marti de presedintele american…

- Donald Trump isi dezvaluie marti planul de pace in Orientul Mijlociu, salutat drept ”istoric” de Israel, dar care are putine sanse de succes atat timp cat este respins in avans si cu forta de catre palestinieni, relateaza AFP.

- Presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a refuzat in cursul ultimelor luni invitatiile presedintelui american, Donald Trump, de a discuta despre planul de pace american pentru Orientul Mijlociu, au de...

- Mahmoud Abbas a refuzat, in ultimele luni, invitatiile presedintelui american Donald Trump la discutii despre planul sau de pace in Orientul Mijlociu, au declarat luni oficiali palestinieni de rang inalt pentru AFP, potrivit news.ro.Donald Trump ii primeste luni la Washington pe ”prietenul”…

- Presedintele american Donald Trump i-a invitat la Washington pe premierul israelian Benjamin Netanyahu si pe rivalul in alegeri al acestuia Benny Gantz, saptamana viitoare, pentru a discuta despre planul pentru pace in Orientul Mijlociu al Casei Albe, a declarat joi vicepresedintele american Mike…

- In trei ani de presedintie, Donald Trump s-a ocupat de crearea virusului in scopul de a-l controla si a reaparea ca vindecator. Miza sa este scrutinul prezidential din noiembrie anul acesta, cand va candida pentru al doilea mandat la Casa Alba.