Președintele organizației teritoriale PACE, în arest la domiciliu pentru 30 de zile CHIȘINAU, 9 apr – Sputnik. Magistrații Judecatoriei Sangerei au decis plasarea in arest la domiciliu pentru 30 de zile a președintelui organizației teritoriale a formațiunii politice PACE din Sangerei, care l-ar fi stropit pe vicepreședintele raionului cu verde de briliant. Asta chiar daca procurorii au cerut arestarea invinuitului pentru o luna. © Sputnik / Mihai CarausIncidentul din Sangerei: A fost recunoscut „banuit” inca un membru PACEAstfel, Procuratura considera incheierea judecatorului de instrucție ilegala și anunța ca o va contesta. In același timp, al treilea membru PACE… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 7 apr - Sputnik. Dupa ce reprezentanții formațiunii PACE i-au turnat verde de briliant pe cap vicepreședintelui raionului Sangerei, pentru ca acesta s-ar fi vaccinat ilegal impotriva COVID-19, iata ca s-a gasit un alt politician care i-a pedepsit pe cei de la PACE cu aceeași moneda.…

- PodcasturiCum comenteaza secretarul de stat din sanatate vaccinarea funcționarilor Mai mulți funcționari s-au vaccinat impotriva COVID-19, contrar prevederilor Planului Național de Imunizare. Cazul este investigat de Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale. ”Exista un Plan Național…

- CHIȘINAU, 31 mart - Sputnik. Ministerul de resort a demarat o ancheta dupa ce s-a aflat ca funcționari din unele raioane s-au vaccinat deja impotriva COVID-19, deși a doua etapa de vaccinare nu era inca demarata. In cadrul emisiunii „Atitudini” de la Radio Sputnik Moldova, ministrul interimar…

- BUCUREȘTI, 3 mart – Sputnik. Una dintre cei mai apreciate figuri din USR, deputatul roman Emanuel Ungureanu, a avut o reacție dura dupa condamnarile de ieri care le-au vizat pe Elena Udrea și Ioana Basescu. ”La pușcarie!”, folosește Emanuel Ungureanu sloganul deja clasic al „justițiarilor”…

- CHIȘINAU, 1 mar - Sputnik. Daniela Demișcan susține ca la Ministerul Sanatații s-a instituit un grup de comunicare privind vaccinarea anti - COVID - 19. Acesta va fi responsabil de comunicarea cu oamenii in privința procesului de imunizare. ”Noi deja nu vom mai lupta cu persoanele care nu cred…

- PodcasturiCum ar putea fi salvata viața pacienților in caz de incendiu in spital Intr-un interviu acordat pentru Sputnik Moldova, directorul Institutului de Medicina Urgenta, Mihai Ciocanu, a menționat faptul ca instituția pe care o reprezinta activeaza in conformitate cu planul intern de securitate…

- CHIȘINAU, 4 feb - Sputnik. Cinci din cei șapte polițiști de la Cahul care au fost reținuți pentru acte de corupție vor sta in urmatoarele 30 de zile in arest la domiciliu. © Sputnik / Anatolii KiriakȘeful Inspectoratului de Poliție Cahul a fost suspendat din funcțieO colega de-a lor a fost pusa sub…