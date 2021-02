Stiri pe aceeasi tema

- Un sfert din unitatile HoReCa sunt in prezent in faliment, iar proportia acestora ar putea creste la o treime daca Guvernul nu va acorda curand ajutoarele de stat destinate sectorului HoReCa, a declarat, luni, presedintele Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor (HORA), Daniel Mischie,…

- Reprezentanții Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA) au anunțat ca asociația a initiat procedura legala pentru a da in judecata autoritatile pentru restrictionarea activitatii si lipsa despagubirilor, precizeaza forbes.ro . „HORA a initiat procedura legala prin care…

- Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania a initiat procedura legala prin care sa dea in judecata autoritatile statului, a anuntat miercuripresedintele organizatiei, care estimeaza ca intre 70.000 si 100.000 de angajati au ales sa paraseasca industria HoReCa, pe fondul problemelor…

- Industria turismului trebuie sa beneficieze de despagubiri in regim de urgenta si orice inchidere a activitatii in HoReCA face si mai grea restartarea si arunca si mai multi angajati in somaj si operatori in faliment, a declarat miercuri presedintele Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor…

- Industria turismului trebuie sa beneficieze de despagubiri in regim de urgenta si orice inchidere a activitatii in HoReCA face si mai grea restartarea si arunca si mai multi angajati in somaj si operatori in faliment, a declarat miercuri presedintele Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor…

- Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA) a initiat procedura legala pentru a da in judecata autoritatile pentru restrictionarea activitatii si lipsa despagubirilor, a declarat, miercuri, Daniel Mischie, presedintele organizatiei, intr-o conferinta de presa. …

- Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA) cere, intr-o scrisoare deschisa adresata premierului Florin Citu, redeschiderea imediata a restaurantelor la interior si scoaterea acestora de sub regula de 3 la mie. Scrisoarea este, de asemenea, adresata ministrului Sanatatii…

- Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA) solicita redeschiderea imediata a restaurantelor la interior, cu implementarea masurilor de siguranta sanitara, si scoaterea acestora de sub regula de 3 la mie, potrivit unei scrisori deschise adresate premierului, ministrului…