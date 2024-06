Stiri pe aceeasi tema

- Cadere fatala intr-o scara de bloc din cartierul Burdujeni al municipiului Suceava, victima fiind o femeie in varsta de 38 de ani.Marți seara, in jurul orei 19.30, un barbat a sunat la 112 și a anunțat ca o vecina a cazut de la etajul 2, in scara de bloc, și este in stare de inconștiența.Din ...

- Un puternic cutremur de pamant cu magnitudinea de 5,9 grade pe scara Richter a lovit luni, 3 iunie, centrul Japoniei, fara insa sa provoace alerta de tsunami, a anunțat Agenția meteorologica a Japoniei (JMA). Seismul, care a fost resimțit dimineața, la ora 6,31(ora locala) a lovit peninsula Noto, grav…

- Un barbat a cazut dintr-un avion, pe aeroport din Jakarta, capitala Indoneziei, dupa ce echipajul de la sol a indepartat scara chiar cand a vrut sa coboare. Conform unei inregistrari a incidentului, barbatul, un agajat al aeroportului, a stat cateva secunde in ușa deschisa a aeronavei, vorbind cu cei…

- In comuna buzoiana Colti, pe timpul primaverii, dupa fiecare ploaie, isi fac aparitia cautatorii de chihlimbar, care, cu ajutorul tarnacoapelor, precum stramosii lor, incearca sa gaseasca in malurile cursurilor de apa bulgari de rasina pe care sa ii transforme ulterior in bijuterii, relateaza Agerpres…

- Incepand cu 27 martie, circulatia aerului a favorizat patrunderea unei masei de aer incarcate cu particule de praf de origine sahariana deasupra Romaniei, concentratii mai mari inregistrandu se in regiunile sud vestice, sudice si estice.In galeria foto si video a articolului se pot vedea imagini suprinse…

- Filmul oribilei crime din Botoșani, unde o femeie a fost ucisa de propriul soț in scara blocului Femeia ucisa de soț in Botoșani ducea o viața de calvar. La scandalurile facute de barbat asista neputincioasa fiica acestora de 18 ani, eleva la Liceul Laurian. Ea a fost cea care a dat peste scena șocanta…